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40 минут назад

Наши за границей: Айзе Анохиной аннулировали билеты без возврата денег, а Седокова жалуется на дорогие уколы

Клео.РуКлео.Ру

Знаменитости открыто плачут, говорят, что не понимают, где им сейчас зарабатывать. А некоторые звезды прямо признаются, что остались без источника дохода. Пользователям сети их не жалко.

Уехавшие из России звезды рассказывают о трудностях, с которыми они сталкиваются
Фото: соцсетисоцсети

Айза Анохина, которая в конце февраля в спешном порядке улетела на Шри-Ланку, периодически общается с подписчиками, отвечая им на вопросы. Главная тема для многих – финансовая сторона и проблемы, с которыми сталкиваются русские за границей сейчас.

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По словам Анохиной, санкции значительно усложнили жизнь. Она собиралась вернуться в Москву, поскольку деньги заканчивались, но столкнулась с серьезной проблемой – цена на билеты была неподъемной. Перелет в эконом-классе стоил минимум 800 тысяч рублей.

Айза не отчаивалась и продолжала искать выгодные билеты. Через несколько дней нашла и уже паковала чемоданы. Внезапно компания отменила рейс полностью и сообщила, что возврата средств за билеты не будет.

В итоге бывшая жена Гуфа потеряла 300 тысяч рублей и невероятно расстроилась. Блогер призналась, что зарабатывать деньги сейчас ей негде. Запасы средств почти иссякли. Она находится буквально на грани истерики.

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Не меньше проблем у Анны Седоковой. Исполнительница улетела в Майами с мужем также в конце февраля. Долгое время она не выходила на связь, но буквально на днях появилась. Анна написала, что разочаровалась в любви, но еще больше ее удручает аллергическая реакция.

Из-за переживаний крапивница обострилась. Тело Анны в разных точках покрывается сыпью и опухает. Все это доставляет большой дискомфорт. Кожа болит, а антигистаминные препараты ей не помогают.

По словам Седоковой, ее единственным спасением был укол, который ставил врач в Москве. Он стоил 40 тысяч рублей и отпускался по рецепту. Чтобы сделать все это в Америке, помимо рецепта требуются большие деньги. Такой укол в США стоит очень дорого.

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Поклонникам теперь интересно, нашел ли работу супруг Седоковой Янис Тимма. Долгое время именно Аня обеспечивала его и вряд ли она сможет это делать теперь, когда и без того малочисленные концерты под вопросом. У звезды есть бизнес по пошиву одежды, но фолловеры уверены, что с нынешними ценами и конкуренцией он долго не выдержит.

Шоу-бизнес,Айза Анохина,Гуф,
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