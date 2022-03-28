Уехавшие из России звезды рассказывают о трудностях, с которыми они сталкиваются

Знаменитости открыто плачут, говорят, что не понимают, где им сейчас зарабатывать. А некоторые звезды прямо признаются, что остались без источника дохода. Пользователям сети их не жалко.

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Айза Анохина, которая в конце февраля в спешном порядке улетела на Шри-Ланку, периодически общается с подписчиками, отвечая им на вопросы. Главная тема для многих – финансовая сторона и проблемы, с которыми сталкиваются русские за границей сейчас.

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По словам Анохиной, санкции значительно усложнили жизнь. Она собиралась вернуться в Москву, поскольку деньги заканчивались, но столкнулась с серьезной проблемой – цена на билеты была неподъемной. Перелет в эконом-классе стоил минимум 800 тысяч рублей.

Айза не отчаивалась и продолжала искать выгодные билеты. Через несколько дней нашла и уже паковала чемоданы. Внезапно компания отменила рейс полностью и сообщила, что возврата средств за билеты не будет.

В итоге бывшая жена Гуфа потеряла 300 тысяч рублей и невероятно расстроилась. Блогер призналась, что зарабатывать деньги сейчас ей негде. Запасы средств почти иссякли. Она находится буквально на грани истерики.

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Не меньше проблем у Анны Седоковой. Исполнительница улетела в Майами с мужем также в конце февраля. Долгое время она не выходила на связь, но буквально на днях появилась. Анна написала, что разочаровалась в любви, но еще больше ее удручает аллергическая реакция.

Из-за переживаний крапивница обострилась. Тело Анны в разных точках покрывается сыпью и опухает. Все это доставляет большой дискомфорт. Кожа болит, а антигистаминные препараты ей не помогают.

По словам Седоковой, ее единственным спасением был укол, который ставил врач в Москве. Он стоил 40 тысяч рублей и отпускался по рецепту. Чтобы сделать все это в Америке, помимо рецепта требуются большие деньги. Такой укол в США стоит очень дорого.

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