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40 минут назад

«Это инсульт?»: что случилось с 74-летним Бари Алибасовым

Экспресс газетаЭкспресс газета

Скандально известный продюсер группы «На-На» Бари Алибасов за последние годы сильно сдал. Он продолжает то и дело появляться в различных ток-шоу, однако скрывать серьезные проблемы со здоровьем становится все труднее.

Бари Алибасов своим новым видео вызвал панику среди поклонников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В свои 74 года Бари Алибасов старается продолжать вести активную жизнь. Он находится в курсе происходящего в российском шоу-бизнесе и активно общается с поклонниками в социальных сетях. С недавних пор Бари Каримович освоил еще и Telegram.

Днем 28 марта на его канале появилось «интеллектуальное» видео. На этих кадрах Алибасов показывает подписчикам ряд небольших гравюр, которые размещены на одном из столичных памятников, и предлагает отгадать, на чей же памятник он сегодня пришел полюбоваться. Но поразило поклонников вовсе не «задание» продюсера.

Бари Каримович говорил медленнее обычного, будто с усилием, а в конце записи и вовсе заговорился. Несколько раз Алибасов пытался произнести слово «выгравированы», но так и не смог этого сделать.

Поклонники тут же заволновались о здоровье 74-летнего продюсера. В комментариях посыпались подозрения - многие сочли, что Алибасов тяжело болеет.

«Что с вами? Это инсульт?», «Эх, как он сдал…», «Старость – не радость. Наверное, уже деменция начинается», «Не очень вы выглядите что-то сегодня, какой-то заторможенный», - пишут поклонники в Сети.

Бари Каримович будто бы несколько обиделся и решил снять с себя подозрения, опубликовав ответный пост. Продюсер решил устроить среди фанатов конкурс на то, кто чище всего выговорит сложное для произношения слово «выгравированы». Теперь поклонники должны оставлять в комментариях не диагнозы для мэтра, а голосовые сообщения или видеозаписи, на которых они произносят «проблемное» слово.

«Не смеяться! Попробуйте сами выговорить. Жду видео с вашей дикцией. Лучшему подарок», - пообещал Бари Алибасов.

Шоу-бизнес,Бари Алибасов,
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