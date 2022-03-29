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2 часа назад

Актриса Иванова не хотела работать с Гай Германикой из-за слухов об издевательствах

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Снявшаяся в сериале Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие" актриса Светлана Иванова в интервью ОК! рассказала, почему отказывалась работать с режиссером раньше.

Актриса Иванова не хотела работать с Гай Германикой из-за слухов об издевательствах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Ивановой, ее смутили слухи о том, что Гай Германика якобы издевается над актрисами. Об этом Иванова услышала, когда ее пригласили на пробы в сериал "Краткий курс счастливой жизни".

"Туда ходили разные артистки и всякие страшные истории про Леру рассказывали — как она над актрисами издевается, что кто-то встает и уходит прямо с проб, кто-то просто остается в ужасе. И я очень испугалась и не пошла. Ну зачем я в здравом уме и твердой памяти пойду туда, где мне будет плохо?" — вспоминает звезда.

Вышедший сериал очень понравился артистке, и она пожалела о решении не идти на кастинг. До проб в "Обоюдное согласие" Иванова смогла познакомиться с Валерией Гай Германикой и изменила мнение о ней.

Премьера детективного сериала о насилии "Обоюдное согласие" состоялась 18 марта.

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