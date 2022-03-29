Актриса Иванова не хотела работать с Гай Германикой из-за слухов об издевательствах

"Туда ходили разные артистки и всякие страшные истории про Леру рассказывали — как она над актрисами издевается, что кто-то встает и уходит прямо с проб, кто-то просто остается в ужасе. И я очень испугалась и не пошла. Ну зачем я в здравом уме и твердой памяти пойду туда, где мне будет плохо?" — вспоминает звезда.