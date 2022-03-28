Нателла Крапивина заступилась за плачущую Лободу

Артист, выступавший в образе Верки Сердючки, разозлил бывшего продюсера Лободы, когда начал критиковать плакавшую на камеру Светлану.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Известный украинский артист Андрей Данилко, популярность к которому пришла, когда он начал выступать на сцене в образе проводницы Верки Сердючки, сейчас находится в Киеве. Он активно дает интервью различным каналам и журналистам. Артист не встречается с ними лично. А предпочитает общаться в формате онлайн, сидя на кухне в собственной квартире.

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В последнем интервью с Ириной Шихман Андрей начал критиковать украинскую певицу Светлану Лободу. Андрей заявил, что не верит ее слезам, которые были сняты на камеру. По словам Данилко, это бездарная игра, которую он также может повторить.

Артист обвинял исполнительницу в двуличности и в целом высказался крайне негативно по отношению к Лободе. Светлана на подобный выпад не отвечала. За нее вступилась бывший продюсер и близкая подруга Нателла Крапивина.

Крапивина заявила, что, в отличие от того же Андрея, Света уже неоднократно помогала как адресной гуманитарной помощью, так и переводами крупных сумм денег украинкам с детьми, оказавшимся в непростых условиях за границей.

По словам Нателлы, Лобода относится к людям сострадательно. Она понимает, в какой ситуации они оказались и не жалеет на это личных средств. Чем занимается Андрей Данилко, кроме раздачи интервью у себя дома на кухне, Крапивиной непонятно.

Она предложила ему завязывать с алкоголем и наконец-то посмотреть на все, что происходит, трезвым взглядом.

Напомним – ранее ходили слухи, что у Данилко не все в порядке. Его представители ссылались на некую депрессию и усталость. В свете высказываний Нателлы, которая осведомлена в том, что на самом деле происходит за кулисами шоу-бизнеса, стало понятно, почему Данилко в последнее время ведет себя странно и заметно изменился внешне.

На последний факт пользователи сети обратили внимание, когда увидели, что Андрей дает интервью у себя в квартире в маске. Надевает он ее так, чтобы скрыть нижнюю треть лица. Многие предположили, что из-за алкоголя лицо стало слишком отечным, и исполнителю уже неудобно показываться в таком виде на глаза поклонникам.