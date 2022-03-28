Рэпер 50 cent выступил в поддержку Уилла Смита

94-я церемония «Оскар» не обошлась без скандала, впрочем, есть мнение, что он был полностью срежиссирован. Актёр Уилл Смит заступился за свою жену Джаду Пинкетт-Смит, когда ведущий церемонии, комик Крис Рок позволил себе высказать в её адрес весьма грубую шутку, связанную с её причёской. Смит не выдержал и ударил юмориста по лицу, заявив, что всегда будет защищать свою семью.