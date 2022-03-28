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23 минуты назад

Рэпер 50 cent выступил в поддержку Уилла Смита

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94-я церемония «Оскар» не обошлась без скандала, впрочем, есть мнение, что он был полностью срежиссирован. Актёр Уилл Смит заступился за свою жену Джаду Пинкетт-Смит, когда ведущий церемонии, комик Крис Рок позволил себе высказать в её адрес весьма грубую шутку, связанную с её причёской. Смит не выдержал и ударил юмориста по лицу, заявив, что всегда будет защищать свою семью.

Рэпер 50 cent выступил в поддержку Уилла Смита
Фото: ReutersReuters

В поддержку актёра выступил известный американский рэпер 50 cent, заявил в своих соцсетях, что Криса нужно хорошенько проучить за его неуместные высказывания.

«Мир закончился», – философски заключил он в конце.

Уилл Смит извинился за своё агрессивное поведение, но уже появилась волна негодующих, требующая отобрать у актёра награду, которую он получил на «Оскаре».

Шоу-бизнес,Крис Рок,Уилл Смит,
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