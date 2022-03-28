Валерия рассказала о сорванном в Дубае концерте

Певица Валерия уже второй год не может вернуться полноценно к концертной деятельности. Сначала это было связано с пандемией коронавируса, а сейчас — с военной операцией. В связи с непростой нынешней ситуацией российские звезды отменяют свои гастрольные туры.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Валерия призналась, что у нее так сорвалось выступление за границей. Шоу должно было пройти в Дубае.

«Музыканты Дрезденского оркестра не захотели выходить на одну сцену с российскими артистами. Но ничего страшного, переживем и это», — отметила знаменитость.

Также певица добавила, что руководитель фестиваля Ханс-Йоахим Фрай не захотел забирать у президента РФ Владимира Путина орден «За заслуги в развитии культурного сотрудничества» между Россией и Германией.

«Фрай в 2009 году в Дрездене вручил нашему президенту Саксонский орден благодарности. Но недавно Фраю был поставлен ультиматум — либо он забирает орден у Путина, либо его лишат возможности проводить Дрезденский бал. Орден забрать он не захотел», — подчеркнула Валерия в беседе с изданием AIF.ru.