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2 часа назад

Кейт Миддлтон спустила около 735 000 рублей на финальный образ для королевского тура

Passion.ruPassion.ru

Неделя у принца Уильяма и Кейт Миддлтон прошла насыщенно — напомним, что супруги путешествовали по Багамам в рамках королевского тура.

Финальный образ Кейт Мидлтон для королевского тура обошелся в сумму более 700 тысяч рублей
Фото: ReutersReuters

Финальный аккорд герцогиня Кембриджская поставила красиво, устроив дефиле к трапу самолета в драматичном платье. Кстати, по стоимости образ получился совсем не демократичный, зато под стать истинной королеве.

Кэтрин, бесспорно, само очарование — даже отсутствие телесных колготок вопреки королевскому протоколу не подпортило репутацию самой элегантной монаршей особы. Герцогиня выгуляла тяжелую модную артиллерию: силуэтное чайное платье Alessandra Rich с баской и пышными рукавами-«фонариками» за 1655 фунтов, любимые лодочки Gianvito Rossi за 560 фунтов и миниатюрный клатч Ferragamo. Венчали аутфит лаконичные жемчужные серьги за 3400 фунтов стерлингов.

Globallook

Travel-капсула Кейт Миддлтон заслуживает отдельного внимания, поэтому за сменой нарядов герцогини мы следили неустанно. Хронику самых ярких образов ищите в ежедневных отчетах Passion.ru по горячим следам королевского турне.

Шоу-бизнес,Кейт Миддлтон,
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