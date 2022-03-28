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1 час назад

Приталенный жакет и эффектное декольте: Федорова показала роскошную фигуру

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44-летняя экс-«Мисс Вселенная» предстала в изящном наряде и очаровала поклонников.

44-летняя Экс-"Мисс Вселенная" Федорова показала роскошную фигуру
Фото:  Global Look Press Global Look Press

Глядя на Оксану Федорову, невозможно поверить в то, что ей 44 года. Экс-«Мисс Вселенная» выглядит отлично и старается держать себя в форме. Тому доказательство — недавнее фото, которое она опубликовала из спортзала. На снимке поражает не только упорство телеведущей, но и чувство стиля. Федорова старается в любых ситуациях выглядеть роскошно.

А вот результат тренировок дива демонстрирует с помощью эффектных нарядов. Так, на днях Федорова поделилась снимком из театра. Оксана предстала в строгом, но в тоже время изящном образе. Для культурного вечера она выбрала стильные брюки, приталенный жакет с невероятным вау-декольте и лодочки на шпильке. И все это — в черной гамме.

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Напомним, Оксана Федорова на данный момент единственная россиянка, которой удалось завоевать титул «Мисс Вселенная». Звезда по сей день соответствует этому званию. Недавно Федорова снова продемонстрировала во всей красе свои идеальные внешние данные. Дива предстала в платье с длинным шлейфом и аппликациями в виде цветов.

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