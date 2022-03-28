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54 минуты назад

Рудковская назвала Уилла Смита «настоящим мужиком» за инцидент на «Оскаре

Никита Бородкин

Актриса Яна Рудковская высказалась об инциденте на церемонии вручении премии «Оскар», на которой Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока. В своем Telegram-канале она отметила, что артист повел себя как «настоящий мужик».

Рудковская назвала Уилла Смита «настоящим мужиком»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Смит — красавчик! Настоящий мужик! И кстати помните, что «победителей — не судят»! Так что думаю Криса уже итак захейтили за его «шутку» во всем мире, долго уже видимо никуда не позовут. Ждём его публичных извинений Джаде Смит», — написала она.

Ситуацию она сравнила с выходкой Моргенштерна на премии «Муз-ТВ» в 2021 году. Когда ведущие мероприятия объявили победителем в номинации «Лучший исполнитель» юмориста Александра Ревву, Моргенштерн вскочил из своей инвалидной коляски, в которой приехал на премию, и закричал: «Я протестую», а также потребовал проведения еще одного голосования.

«Я вот подумала, чтобы было если бы на прошлогодней премии «Муз-ТВ» Саша Ревва вмазал бы Моргенштерну за его выходку? Побежал бы Алишер в полицию? А Крис Рок?», — задалась вопросом Рудковская.

Напомним, что Уилл Смит на 94-й церемонии вручения награды киноакадемии США вступился за честь своей супруги Джады Пинкетт-Смит. Женщина страдает от алопеции, из-за чего побрилась налысо. Комик пошутил «об удивительной, очень короткой прическе» Джады, после чего Смит встал со своего места, поднялся на сцену и ударил Рока.

Ведущий не стал обращаться в полицию. Смит позднее выиграл в номинации «Лучший актер» и после вручения статуэтки извинился за поступок перед американской киноакадемией, но не перед Роком.

Шоу-бизнес,Крис Рок,Яна Рудковская,Уилл Смит,
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