Рудковская назвала Уилла Смита «настоящим мужиком»

Актриса Яна Рудковская высказалась об инциденте на церемонии вручении премии «Оскар», на которой Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока. В своем Telegram-канале она отметила, что артист повел себя как «настоящий мужик».

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«Смит — красавчик! Настоящий мужик! И кстати помните, что «победителей — не судят»! Так что думаю Криса уже итак захейтили за его «шутку» во всем мире, долго уже видимо никуда не позовут. Ждём его публичных извинений Джаде Смит», — написала она.

Ситуацию она сравнила с выходкой Моргенштерна на премии «Муз-ТВ» в 2021 году. Когда ведущие мероприятия объявили победителем в номинации «Лучший исполнитель» юмориста Александра Ревву, Моргенштерн вскочил из своей инвалидной коляски, в которой приехал на премию, и закричал: «Я протестую», а также потребовал проведения еще одного голосования.

«Я вот подумала, чтобы было если бы на прошлогодней премии «Муз-ТВ» Саша Ревва вмазал бы Моргенштерну за его выходку? Побежал бы Алишер в полицию? А Крис Рок?», — задалась вопросом Рудковская.

Напомним, что Уилл Смит на 94-й церемонии вручения награды киноакадемии США вступился за честь своей супруги Джады Пинкетт-Смит. Женщина страдает от алопеции, из-за чего побрилась налысо. Комик пошутил «об удивительной, очень короткой прическе» Джады, после чего Смит встал со своего места, поднялся на сцену и ударил Рока.