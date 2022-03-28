Мари Краймбрери рассказала о своих чувствах к Батрутдинову

Певица покинула шоу «Маска» и рассказала, как сложились ее отношения с членами жюри после проекта, а также прокомментировала слухи об отношениях с Тимуром Батрутдиновым.

Фото: пресс-служба НТВ пресс-служба НТВ

Персонаж певицы запомнился зрителям проекта и членам жюри своим кокетством и флиртом с Тимуром Батрутдиновым. Мари признается, что не играла, а комик ей действительно понравился.

«Я абсолютно честно заявила ему на проекте, что он классный, красивый, талантливый мужчина», — приводит слова артистки StarНit.

По словам девушки, даже после ее ухода с телепроекта они с Тимуром продолжают общаться и видеться. Формат общения певица уточнять не стала. На вопрос, приглашал ли ее юморист на свидание, она ответила шутливо:

«А если бы да кабы… Не скажу!»