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1 час назад

Вот это ноги! Бородина похвасталась идеальной фигурой в клетчатом мини

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39-летняя Бородина легко может дать фору 20-летним девушкам. Телеведущая старается поддерживать себя в лучшей форме, не пропуская тренировки в спортзале и правильно составляя свой рацион питания. По этой причине она не боится демонстрировать в социальных сетях фигуру в купальниках и эффектных нарядах.

Бородина похвасталась идеальной фигурой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодняшний день не стал исключением. Бородина опубликовала в личном Telegram-канале фотографию, на которой она во всей красе блеснула бесконечными ногами в клетчатой мини-юбке и жакете оверсайз. Звезда тщательно продумала цветовую гамму образа, которая воедино соединила все элементы наряда.

telegram

К слову, недавно Ксения Бородина продемонстрировала необычный образ из фильма «101 далматинец». Телеведущая перевоплотилась в главную героиню — Круэллу де Виль.

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