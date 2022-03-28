Бородина похвасталась идеальной фигурой

39-летняя Бородина легко может дать фору 20-летним девушкам. Телеведущая старается поддерживать себя в лучшей форме, не пропуская тренировки в спортзале и правильно составляя свой рацион питания. По этой причине она не боится демонстрировать в социальных сетях фигуру в купальниках и эффектных нарядах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сегодняшний день не стал исключением. Бородина опубликовала в личном Telegram-канале фотографию, на которой она во всей красе блеснула бесконечными ногами в клетчатой мини-юбке и жакете оверсайз. Звезда тщательно продумала цветовую гамму образа, которая воедино соединила все элементы наряда.

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К слову, недавно Ксения Бородина продемонстрировала необычный образ из фильма «101 далматинец». Телеведущая перевоплотилась в главную героиню — Круэллу де Виль.