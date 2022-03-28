Стало известно почему принц Гарри и Меган Маркл не появились на церемонии «Оскар»

Принц Гарри и Меган Маркл снова оказались в центре внимания. Отказавшееся от королевских обязанностей семейство решило, по всей видимости, перестать выполнять и все остальные когда-либо данные обещания.

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Не успели поклонники скандальной пары забыть о разбирательствах с Netflix и Spotify, как Меган и Гарри снова вляпались в неприятную историю.

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Несколько дней назад знаменитые супруги объявили, что не полетят в Великобританию на памятную службу по случаю годовщины смерти принца Филиппа. Помешала им якобы необходимость посетить церемонию «Оскар», где герцоги должны были вручать статуэтку за лучшую женскую роль.

Церемония состоялась накануне в Лос-Анджелесе, но ни Меган, ни Гарри в кинотеатре «Долби» так и не появились. Причин герцоги Сассекские объяснять не стали, однако большая часть поклонников уверена - пара просто побоялась гнева толпы.

Накануне принца Гарри и его супругу затравили в Сети за то, что они сделали выбор в пользу работы и отказались лететь в Великобританию на поминальную службу. Поклонники уверены, что этим решением Гарри в очередной раз продемонстрировал свое наплевательское отношение к родным и лишил себя последней возможности помириться с королевской семьей.

После переезда из Великобритании в Америку Меган Маркл и принц Гарри стали еще более популярными. Ведь многим поклонникам как этой пары, так и королевского дома Великобритании было интересно, как обоснуются на новом месте мятежные герцоги Сассекские. А устроились они неплохо, не только купив в Санта-Барбаре собственное уютное гнездышко, но и во второй раз став родителями.

Но есть и другая версия. Ранее принц Гарри жестко раскритиковал картину «Спенсер» о собственной матери, принцессе Диане, роль которой исполнила Кристен Стюарт. Герцогу не понравилась вольная интерпретация фактов из жизни королевской семьи и игра самой Стюарт - он заявил, что теперь будет стараться по возможности избегать встреч с актрисой. Тем временем Кристен Стюарт в этом году как раз участвовала в номинации «Лучшая женская роль».