Мама Дмитрия Брекоткина поделилась воспоминаниями о детстве сына в его день рождения

28 марта звезде «Уральских пельменей» Дмитрию Брекоткину исполняется 52 года. О личной жизни артиста известно мало, сам он редко соглашается на интервью. Зато поговорить о сыне в честь его дня рождения согласилась мама Дмитрия Тамара Николаевна Брекоткина.

Фото: Legion-media Legion-media

Дмитрий Брекоткин появился на свет 52 года назад в Екатеринбурге в семье инженера и медика. В детстве будущий артист увлекался спортом, ходил в самые разные секции, но нигде надолго не задерживался. Также Дмитрий одно время увлекался искусством. Видя талант сына, Тамара Николаевна и ее муж решили отдать ребенка в художественную школу. Правда, и там Брекоткин надолго не задержался.

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«Пришел к нам после одного из занятий и сказал: «Больше не пойду». Я спрашиваю: «Что случилось?». А Дима и рассказывает, что его заставили рисовать какой-то горшок с натуры, а он не захотел. Зато в школе у него все тетради были изрисованы графическими рисунками. Какие-то целые военные бои изображал. Учителя постоянно писали замечания: «Дима, тетрадь не для рисования!». У меня даже до сих пор какие-то из этих тетрадей сохранились», — вспоминает Тамара Николаевна.

О карьере артиста Брекоткин в детстве даже не задумывался, хотя актерские задатки у него появлялись уже тогда. Еще в начальной школе Дмитрий охотно участвовал в спектаклях, сам придумывал себе образы и не гнушался никаких ролей. И все же когда пришло время, Брекоткин поступил в Уральский политехнический институт на механико-машиностроительный факультет. Правда, учебу в нем он так и окончил. Проходив на занятия год, будущий артист пошел в армию, в танковые войска. Причем служил Дмитрий в Германии. Вернувшись в родные края, Брекоткин хотел поначалу продолжить учебу, но быстро понял, что она его больше не привлекает. И как раз в это время в жизни Дмитрия появился КВН, игру в котором он совмещал с работой на стройке.

«Когда он пошел в КВН, мы сначала подумали, что это такое юмористическое, ветреное движение. А потом мы уже стали болеть за него. Когда в 2000 году команда «Уральских пельменей» победила, это было как раз на Новый год, мы собрались всей семьей за столом и смотрели выпуск. А Дима тогда был в Москве. Он уже знал, что они победили, но нам ничего не сказал», — вспомнила мама артиста.

Разумеется, после успехов в КВН Брекоткин ни о какой работе на стройке уже не помышлял. Вскоре «Уральские пельмени» прославились уже как самостоятельный коллектив на телевидении. Как отметила мама Дмитрия, он часто брал идеи для шоу из реальной жизни, глядя на свою семью. И хотя работа занимала большую часть времени, Брекоткин все же сумел обзавестись семьей.

Со своей будущей женой Екатериной Дмитрий познакомился еще во время работы в стройотряде. Официально они зарегистрировали отношения 23 декабря 1995 года. Примечательно, что со своей мамой Брекоткин не советовался по поводу такого серьезного шага. По сути, артист просто поставил родительницу перед фактом за два месяца до бракосочетания с Екатериной. Тамара Николаевна, разумеется, была шокирована и пыталась отговорить сына от поспешных шагов. Однако Дмитрий на тот момент уже был уверен, что хочет провести жизнь со своей Катей.

Спустя два года после свадьбы у супругов родилась дочь Настя, а в 2004-м на свет появилась еще одна девочка Лиза. В браке Брекоткины прожили больше 20 лет, однако в 2017 году в СМИ просочилась информация об их разводе. А вскоре стало известно, что Дмитрий женился во второй раз и даже снова стал отцом. Однако сам артист никак не комментировал эту информацию. Однако, судя по всему, в жизни звезды «Уральских пельменей» сейчас действительно все хорошо. Это подтверждают слова его мамы.