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1 час назад

Меган Маркл обвинили в плагиате идеи для подкаста

Никита Бородкин

Супругу принца Гарри Меган Маркл обвинили в плагиате идеи для подкаста у писательницы Кэролин Мусс. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Меган Маркл обвинили в плагиате идеи для подкаста
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Накануне герцогиня Сассекская заявила о том, что будет выпускать собственный подкаст Archetypes («Архетипы»), в котором планирует обсуждать стереотипы о женщинах. Запустить проект Маркл собирается летом на сервисе Spotify.

«Я буду беседовать с женщинами, которые слишком хорошо знают, как стереотипные образы формируют картину мира, нарратив. Я поговорю с историками, чтобы понять, как мы пришли к этому», — рассказывала Маркл.

Пользователи Сети обнаружили сходство идеи с книгой Мусс «Архетипы: кто ты?», которая посвящена учению психолога Карла Юнга о коллективном бессознательном и раскритиковали ее за плагиат.

Напомним, что в 2020 году Гарри и Меган отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой герцогские титулы, и переехали жить в США. Около года назад они подписали контракт со Spotify на 25 млн долларов и основали продюсерскую компанию Archewell Audio.

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