Супругу принца Гарри Меган Маркл обвинили в плагиате идеи для подкаста у писательницы Кэролин Мусс. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Накануне герцогиня Сассекская заявила о том, что будет выпускать собственный подкаст Archetypes («Архетипы»), в котором планирует обсуждать стереотипы о женщинах. Запустить проект Маркл собирается летом на сервисе Spotify.

«Я буду беседовать с женщинами, которые слишком хорошо знают, как стереотипные образы формируют картину мира, нарратив. Я поговорю с историками, чтобы понять, как мы пришли к этому», — рассказывала Маркл.

Пользователи Сети обнаружили сходство идеи с книгой Мусс «Архетипы: кто ты?», которая посвящена учению психолога Карла Юнга о коллективном бессознательном и раскритиковали ее за плагиат.