Ивлеева удивила поклонников внешним видом

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2 часа назад

Богиня! Климова предстала в ванной с безупречным макияжем и идеальным пучком на голове

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Фото: WMJ.ruWMJ.ru

44-летняя звезда поделилась свежими снимками в пикантном образе в социальных сетях.

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Екатерина Климова — одна из самых красивых актрис на российской сцене. Звезда сериала «Бедная Настя» не перестает радовать поклонников свежими фотокарточками в личных социальных сетях.

Так, на днях Екатерина Климова опубликовала на своей официальной странице Vkontakte два снимка, на которых она предстала в очень пикантном виде. В кадре артистка позирует в ванной с идеально собранным пучком на голове и безупречным нюдовым макияжем. Если присмотреться, то на коже звезды нет ни единой морщинки, а сама Екатерина буквально светится изнутри.

Екатерина КлимоваVkontakte / @id396314139 Екатерина КлимоваVkontakte / @id396314139

Подписчики оказались очарованы неземной красотой Климовой. Они сразу же осыпали комплиментами свою любимицу в комментариях. «Ну все, что ни сделает — все гениально. Все, что ни опубликует — все прекрасно!» — написал один из поклонников звезды.

Недавно мы рассказывали о выходе нового фильма «Артек. Большое путешествие» с участием Екатерины Климовой. В Сети уже появились первые фото со съемок.

Фото:Vkontakte / @id396314139; Pavel Kashaev, Павел Кашаев, Anatoly Lomokhov, Pravda Komsomolskaya, Natalya Loginova; Anton Merkurov / Global Look Press.

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