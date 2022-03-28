Ивлеева удивила поклонников внешним видом

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

44-летняя звезда поделилась свежими снимками в пикантном образе в социальных сетях.

Екатерина Климова — одна из самых красивых актрис на российской сцене. Звезда сериала «Бедная Настя» не перестает радовать поклонников свежими фотокарточками в личных социальных сетях.

Так, на днях Екатерина Климова опубликовала на своей официальной странице Vkontakte два снимка, на которых она предстала в очень пикантном виде. В кадре артистка позирует в ванной с идеально собранным пучком на голове и безупречным нюдовым макияжем. Если присмотреться, то на коже звезды нет ни единой морщинки, а сама Екатерина буквально светится изнутри.

Екатерина КлимоваVkontakte / @id396314139 Екатерина КлимоваVkontakte / @id396314139

Подписчики оказались очарованы неземной красотой Климовой. Они сразу же осыпали комплиментами свою любимицу в комментариях. «Ну все, что ни сделает — все гениально. Все, что ни опубликует — все прекрасно!» — написал один из поклонников звезды.

Недавно мы рассказывали о выходе нового фильма «Артек. Большое путешествие» с участием Екатерины Климовой. В Сети уже появились первые фото со съемок.

Фото:Vkontakte / @id396314139; Pavel Kashaev, Павел Кашаев, Anatoly Lomokhov, Pravda Komsomolskaya, Natalya Loginova; Anton Merkurov / Global Look Press.