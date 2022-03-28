Рудковская прокомментировала поступок Уила Смита на церемонии "Оскар"

Перед тем как отправиться на «Оскар» и выйти на сцену, Леди Гага была замечена на белой дорожке на 30-й ежегодной вечеринке, организованной Фондом Элтона Джона по борьбе со СПИДом. По этой причине певица пропустила красную дорожку. На мероприятии она позировала с мужем Элтона Дэвидом Фернишем на красной дорожке. Певица появилась в пышном кремовом платье с открытыми плечами. Образ она дополнила украшениями с бриллиантами.