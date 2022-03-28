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1 час назад

Стало известно, почему Гага пропустила красную дорожку «Оскара»

WMJ.ruWMJ.ruиещё 2

Рудковская прокомментировала поступок Уила Смита на церемонии "Оскар"
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Певица посетила другое мероприятие.

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Перед тем как отправиться на «Оскар» и выйти на сцену, Леди Гага была замечена на белой дорожке на 30-й ежегодной вечеринке, организованной Фондом Элтона Джона по борьбе со СПИДом. По этой причине певица пропустила красную дорожку. На мероприятии она позировала с мужем Элтона Дэвидом Фернишем на красной дорожке. Певица появилась в пышном кремовом платье с открытыми плечами. Образ она дополнила украшениями с бриллиантами.

Подробнее о том, как прошел «Оскар», мы писали здесь. «Оскар-2022» собрал на своей красной дорожке настоящее созвездие голливудских знаменитостей, выгулявших наряды лучших модных Домов мира. Но церемония запомнится не только яркими аутфитами звездных гостей, но и казусами вечера.

Фото:Global Look Press.

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