Кудрявцева поделилась видео, где ее муж и Плющенко играют в хоккей

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров демонстрируют по-настоящему крепкие отношения на протяжении нескольких лет. Супруги растят дочь Машу и часто проводят время вместе. Иногда в личном блоге телеведущей можно заметить кадры с любимым.

Фото: Global Look Press Global Look Press

На этот раз она решила порадовать поклонников новым видеороликом, который сняла, когда проводила время с избранником. К слову, на кадрах можно заметить и Евгения Плющенко — звезды довольно тепло относятся друг к другу. Поклонников рассмешил видеоролик. Они оставили реакции под постом теледивы в виде смайликов.

Как оказалось, возлюбленные вместе решили провести время с семьей фигуриста. Евгений Плющенко и Яна Рудковская позвали семью Кудрявцевой на игру в хоккей. Напомним, что 9-летний сын Плющенко Саша тоже занимается фигурным катанием и делает успехи в соревнованиях.