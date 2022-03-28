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3 часа назад

Тодоренко рассказала о трудностях второй беременности: «Тревога, боль, страх»

WomanHit.ruWomanHit.ruиещё 1

Ведущая Регина Тодоренко недавно рассекретила свою вторую беременность. Однако некоторые подписчики звезды давно догадывались о ее интересном положении. Сейчас знаменитость решила поделиться в своем блоге переживаниями о будущем ребенке.

Тодоренко рассказала о трудностях второй беременности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 27 на 28 марта я узнала, что беременна нашим первенцем. Меня переполняли прекрасные чувства: радость, нежность, трепет, бесконечная любовь. Со вторым малышом, к сожалению, меня переполняет тревога, боль, страх… Что я могу поделать? Как справиться? Я знаю, что эти гормоны передаются нашей крохе» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила Тодоренко.

По словам телеведущей, она переживает за родителей, которые остались в Одессе. Но Регину в трудное для нее время поддерживает супруг — певец Влад Топалов. Артист подчеркнул, что считает своим долгом «оберегать жену и любить ее в горе и радости».

Напомним, Тодоренко и Топалов поженились в октябре 2018 году. А в декабре того же года у звезд родился сын Михаил, которого они чаще всего называют Майклом. Летом 2019 года Регина и Влад сыграли свадьбу в Италии. В середине марта ведущая объявила о своей второй беременности.

Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,Влад Топалов,
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