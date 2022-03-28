Верка Сердючка поделилась воспоминанием о неудачном концерте Ани Лорак

Украинскую и российскую певицу Ани Лорак критикуют уже на протяжении нескольких лет.
Дело в том, что еще с 2014 года соотечественникам артистки не понравилась ее позиция.
Так, семь лет назад Ани Лорак провела шоу в Киеве, которое прошло не так гладко. Певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, стал очевидцем происходящего.
«Я помню, когда мама Ани Лорак шла на этот концерт, а там — группа с депутатом Мирошниченко, с которым у меня даже перепалка была. Они вырвали цветы у нее и топтали, не зная, что это мама Ани Лорак. Они пытались сорвать концерт, разбили стекла в зале „Украина“„, — рассказал Данилко.
Тогда Данилко решил действовать: 'Открыл рот, тоже кричал: "Что это такое?!“ Что у нас за полиция была, стоит и смотрит, как группа каких-то срывает концерт людям, которые хотят пойти на него», — заявил артист в интервью для YouTube-шоу «А поговорить?».
До выступления Андрей виделся с Ани Лорак и пытался уговорить ее не выходить на сцену.
«Мы летим с ней в самолете, говорю, ты знаешь, такая ситуация, лучше отменить эти концерты. Послушай, перенеси. Это время, когда не надо. Но исполнительница не могла этого сделать. Звезда считала, что обязана выступить перед теми, кто ее ждет. „Вот, мои поклонники…“», — вспомнил певец.