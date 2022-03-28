Верка Сердючка поделилась воспоминанием о неудачном концерте Ани Лорак

«Мы летим с ней в самолете, говорю, ты знаешь, такая ситуация, лучше отменить эти концерты. Послушай, перенеси. Это время, когда не надо. Но исполнительница не могла этого сделать. Звезда считала, что обязана выступить перед теми, кто ее ждет. „Вот, мои поклонники…“», — вспомнил певец.