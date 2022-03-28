Десятки звезд Голливуда собрались на закрытой вечеринке, приуроченной к церемонии «Оскар»

В голливудском Wallis Annenberg Center состоялась ежегодная закрытая тусовка звезд, приуроченная к церемонии «Оскар».

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Традиционно следующее за главной кинопремией мира торжество собрало десятки звезд Голливуда. Ким Кардашьян вышла к фотографам в небесно-голубом платье в пол от Balenciaga с эффектным шлейфом. Свой образ звезда дополнила стильными солнцезащитными очками.

Впервые на красную дорожку как пара вышли звезды «Эйфории» Хантер Шафер и Доминик Файк. Актриса примерила обтягивающее платье от Rick Owens из денима с «грязным» принтом. Шафер дополнила свой look массивными ювелирными украшениями. На красной дорожке влюбленные позировали вместе, не скрывая нежных чувств друг к другу.

Коллега Хантер и Доминика по «Эйфории» Сидни Суини вышла в свет в эффектном платье от Miu Miu с необычным корсетом, усыпанном драгоценными камнями, и атласной юбкой в пол.

Британская певица Рита Ора и новозеландский режиссер Тайка Вайтити традиционно дурачились на красной дорожке. Исполнительница примерила элегантное платье в пол от Miss Sohee с необычным декором в зоне декольте. Сверху Рита накинула объемную накидку. Тайка отдал предпочтение нежно-розовому костюму.

Ряды красивых звездных пар пополнили Аня Тейлор-Джой с бойфрендом Малькольмом МакРэем и Джейк Джилленхол, который впервые за долгое время вышел в свет со своей возлюбленной, моделью Жанной Кадье.

Аня примерила черное платье от Dior с винтажным лифом и просвечивающей юбкой. Завершила образ стильная шляпка с сеткой на лицо.

Избранница Джилленхола, Жанна Кадье, примерила темное миди от Loewe с металлическим верхом.

Натали Портман появилась в образе греческой богини. Актриса примерила макси от Dior болотного оттенка. Свой образ Портман дополнила золотистым клатчем и массивными украшениями.

Модель Эмили Ратажковски блеснула на вечеринке в наряде от Armani Privé, состоящем из оранжевого топа с вау-декольте и мерцающей юбки в пол.