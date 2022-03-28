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1 час назад

Софи Тернер впервые появилась на светской тусовке с большим животом, подтвердив беременность

Passion.ruPassion.ru

Поклонники Софи Тернера и Джо Джонаса стали подозревать пару в том, что они ждут второго малыша, несколько месяцев назад. Тогда актрису сфотографировали на улице в облегающей одежде, подчеркнувшей изменения в фигуре. Пара упорно хранила молчание, но теперь стало ясно: ребенок актеров появится на свет совсем скоро.

Беременная Софи Тернер показалась на публике
Фото: gettyimagesgettyimages

Софи Тернер и Джо Джонас стали гостями 94-й церемонии вручения кинопремии «Оскар» и препати, вечеринки Элтона Джона (которая состоялась без самого Элтона Джона). Перед началом мероприятия знаменитости позировали на красной дорожке. Для выхода в свет звезда «Игры престолов» выбрала алое платье Louis Vuitton максимальной длины и с объемной драпировкой.

Но наряд не скрыл уже большой живот беременной актрисы и ее округлившиеся формы. Это появление на официальном мероприятии стало первым с тех пор, как появились новости, что Тернер и Джонас ждут второго ребенка.

Софи Тернер и музыкант Джо Джонас начали встречаться в ноябре 2016-го, а через год объявили о помолвке. Свадьба знаменитостей состоялась в мае 2019 года в Лас-Вегасе. Первенец пары дочь Уилла родилась в июле 2020 года. О том, когда появится на свет второй малыш, пока неизвестно.

Шоу-бизнес,Джо Джонас,Софи Тернер,Элтон Джон,Louis Vuitton,
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