Беременная Софи Тернер показалась на публике

Поклонники Софи Тернера и Джо Джонаса стали подозревать пару в том, что они ждут второго малыша, несколько месяцев назад. Тогда актрису сфотографировали на улице в облегающей одежде, подчеркнувшей изменения в фигуре. Пара упорно хранила молчание, но теперь стало ясно: ребенок актеров появится на свет совсем скоро.

Фото: gettyimages gettyimages

Софи Тернер и Джо Джонас стали гостями 94-й церемонии вручения кинопремии «Оскар» и препати, вечеринки Элтона Джона (которая состоялась без самого Элтона Джона). Перед началом мероприятия знаменитости позировали на красной дорожке. Для выхода в свет звезда «Игры престолов» выбрала алое платье Louis Vuitton максимальной длины и с объемной драпировкой.

Но наряд не скрыл уже большой живот беременной актрисы и ее округлившиеся формы. Это появление на официальном мероприятии стало первым с тех пор, как появились новости, что Тернер и Джонас ждут второго ребенка.