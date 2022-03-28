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26 минут назад

Валдиса Пельша госпитализировали в Москве

Никита Бородкин

Телеведущий Валдис Пельш госпитализирован в Москве. Как сообщает Telegram-канал «112», накануне шоумен пожаловался на дискомфорт в груди — медики обнаружили у него проблемы с сердцем.

Валдиса Пельша госпитализировали в Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сейчас Пельша обследуют в клинике, другие подробности его состояния не приводятся.

Напомним, что в 4 декабря 2021 года в Сети появились новости об экстренной госпитализации и операции, проведенной ведущему. В тот же день Пельш опроверг слухи о том, что находится в реанимации и заявил, что находится на плановом обследовании в больнице.

В 2018 году ведущий уже попадал в больницу с жалобами на нарушение сердечного ритма. Тогда его состояние оценивалось как средней тяжести. Некоторое время Пельш провел в кардиологическом отделении, после чего его выписали из больницы.

Шоу-бизнес,Валдис Пельш,
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