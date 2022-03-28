Валдиса Пельша госпитализировали в Москве

Телеведущий Валдис Пельш госпитализирован в Москве. Как сообщает Telegram-канал «112», накануне шоумен пожаловался на дискомфорт в груди — медики обнаружили у него проблемы с сердцем.

Сейчас Пельша обследуют в клинике, другие подробности его состояния не приводятся.

Напомним, что в 4 декабря 2021 года в Сети появились новости об экстренной госпитализации и операции, проведенной ведущему. В тот же день Пельш опроверг слухи о том, что находится в реанимации и заявил, что находится на плановом обследовании в больнице.