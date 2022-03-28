Стало известно кто скрывался под маской леопарда в популярном шоу

Зрители с особым интересом наблюдают за выпусками шоу «Маска». Сейчас по телеканалу НТВ продолжаются съемки уже третьего сезона проекта. Загадочные персонажи представляют яркие выступления, а члены жюри угадывают, кто находится перед ними на сцене.
Завершился седьмой выпуск программы. По результатам голосования из «Маски» выбыл Леопард. К слову, членам жюри удалось угадать личность скрывавшейся в костюме певицы — ей оказалась Мари Краймбрери.
Я была уверена, что в выпуске третьем уйду, потому что я уже палюсь, я не умею скрываться, я не умею врать, — поделилась артистка.
Впрочем, Филипп Киркоров довольно тепло отозвался о Мари. Он поделился, что является поклонником творчества исполнительницы.