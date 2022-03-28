Собчак рассказала, когда вернется в Россию

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что собирается вернуться в Москву после длительного отпуска к форуму «Грани личного бренда», который состоится в конце апреля. Как сообщает «КП», находясь в Израиле журналистка могла серьезно потратиться и теперь ей нужны деньги.

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«Я уже во второй раз участвую в ежегодном форуме "Грани личного бренда" — это трехдневное мероприятие в Москве. В этом году я открою второй день форума», — заявила Собчак.

В ходе мероприятия ведущая поделиться опытом, как продвигать личный бренд в соцсетях, как привлечь аудиторию и создать эффективную рекламу.