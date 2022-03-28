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46 минут назад

Собчак рассказала, когда вернется в Россию из Израиля

Никита Бородкин

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что собирается вернуться в Москву после длительного отпуска к форуму «Грани личного бренда», который состоится в конце апреля. Как сообщает «КП», находясь в Израиле журналистка могла серьезно потратиться и теперь ей нужны деньги.

Собчак рассказала, когда вернется в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я уже во второй раз участвую в ежегодном форуме "Грани личного бренда" — это трехдневное мероприятие в Москве. В этом году я открою второй день форума», — заявила Собчак.

В ходе мероприятия ведущая поделиться опытом, как продвигать личный бренд в соцсетях, как привлечь аудиторию и создать эффективную рекламу.

Собчак извинилась перед фанатами за неопрятную внешность

Напомним, что Собчак больше месяца провела за границей. По словам журналистки, она отправилась с сыном в Турцию, однако после ее заметили в аэропорту Израиля. Несмотря на отпуск, звезда продолжала брать интервью для своего YouTube-канала и вести блог в Telegram.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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