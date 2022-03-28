Лещенко осудил санкции против артистов и спортсменов

Народный артист РСФСР, знаменитый певец Лев Лещенко прокомментировал введенные Западом ограничения против российских деятелей культуры в связи с событиями на Украине. Он заявил, что искусство и спорт должны быть вне политики. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на интервью сайта KP.RU.

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«Я считаю, что эти санкции против артистов, спортсменов — это негуманно», — высказался он.

Певец при этом подчеркнул, что Россия не должна следовать примеру Запада и вводить ответные санкции против зарубежных деятелей культуры. Он отметил, что это бессмысленно, а время запретов давно миновало.

«Ничего не надо запрещать. Это делает зритель, понимаете? Если он ходит на концерты, на спектакли, на кинофильмы, значит, нормально. А не ходит — это естественный процесс такой», — заявил он.

При этом Лещенко не смог предсказать, как долго будут длиться западные санкции, предположив, что это займет «не день и не два».