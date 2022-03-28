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33 минуты назад

Собчак рассказала, когда планирует вернуться в Россию

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Ведущая Ксения Собчак заявила, что намерена вернуться в Москву после длительного отпуска к апрельскому форуму. Об этом сообщают средства массовой информации, ссылаясь на соцсети Собчак.

Собчак рассказала, когда планирует вернуться в Россию
Фото: ТАССТАСС

«Я уже во второй раз участвую в ежегодном форуме «Грани личного бренда» – это трехдневное мероприятие в Москве. В этом году я открою второй день форума», – заявила телеведущая.

С начала обострения геополитической ситуации в мире и в России Собчак вылетела за границу с ребенком. Она заявила, что вылетела на долгожданный отпуск в Турцию. При этом в сети появилась информация, что ее заметили в аэропорту Израиля, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее «ФедералПресс» писал, что юморист Максим Галкин почти не рассказывает о своих родных – матери, отце и других близких. Гораздо охотнее в соцсетях он делится фотографиями детей и жены Аллы Пугачевой. Интересный факт из биографии отца Галкина опубликовала в Telegram-канале ведущая Ксения Собчак.

Собчак рассекретила прошлое отца Галкина

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,Ксения Собчак,
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