Собчак рассказала, когда планирует вернуться в Россию

Ведущая Ксения Собчак заявила, что намерена вернуться в Москву после длительного отпуска к апрельскому форуму. Об этом сообщают средства массовой информации, ссылаясь на соцсети Собчак.

Фото: ТАСС ТАСС

«Я уже во второй раз участвую в ежегодном форуме «Грани личного бренда» – это трехдневное мероприятие в Москве. В этом году я открою второй день форума», – заявила телеведущая.

С начала обострения геополитической ситуации в мире и в России Собчак вылетела за границу с ребенком. Она заявила, что вылетела на долгожданный отпуск в Турцию. При этом в сети появилась информация, что ее заметили в аэропорту Израиля, передает «Федеральное агентство новостей».