Собчак рассказала, когда планирует вернуться в Россию

Ведущая Ксения Собчак заявила, что намерена вернуться в Москву после длительного отпуска к апрельскому форуму. Об этом сообщают средства массовой информации, ссылаясь на соцсети Собчак.
«Я уже во второй раз участвую в ежегодном форуме «Грани личного бренда» – это трехдневное мероприятие в Москве. В этом году я открою второй день форума», – заявила телеведущая.
С начала обострения геополитической ситуации в мире и в России Собчак вылетела за границу с ребенком. Она заявила, что вылетела на долгожданный отпуск в Турцию. При этом в сети появилась информация, что ее заметили в аэропорту Израиля, передает «Федеральное агентство новостей».
Ранее «ФедералПресс» писал, что юморист Максим Галкин почти не рассказывает о своих родных – матери, отце и других близких. Гораздо охотнее в соцсетях он делится фотографиями детей и жены Аллы Пугачевой. Интересный факт из биографии отца Галкина опубликовала в Telegram-канале ведущая Ксения Собчак.