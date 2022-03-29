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1 час назад

Уилл Смит публично извинился перед Крисом Роком, которого он ударил на "Оскаре"

ТАССТАССиещё 33

Американский актер Уилл Смит в понедельник принес публичные извинения комику Крису Року, которого он ударил по лицу на церемонии кинопремии "Оскар".

Уилл Смит сделал заявление после сканадльного удара на «Оскаре»
Фото: ReutersReuters

"Я хочу публично перед тобой извиниться, Крис, я вышел из себя и был не прав. Мне очень стыдно, и мои действия не были присущи человеку, которым я бы хотел быть", - написал он на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Ранее в понедельник Американская киноакадемия осудила поступок Смита и заявила, что изучит инцидент с его нападением на Криса Рока.

В ходе церемонии в воскресенье Смит в прямом эфире ударил Рока по лицу после того, как тот неудачно пошутил о болезни его жены. Позднее актер извинился перед академией и участниками церемонии. По информации газеты The Wall Street Journal, Рок пока не намерен выдвигать обвинения в адрес Смита.

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