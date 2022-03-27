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1 час назад

Историк моды Васильев показал квартиру в Турции

Ирина Лебедева

Относительно недавно телеведущий Александр Васильев обзавелся квартирой в Турции, которую, наконец, показал публике. Это «трешка» площадью около 100 квадратных метров в Аланье (провинция Анталия). Для канала «Неизвестный Париж с Игорем Франком» на YouTube Васильев снял интерьеры своих апартаментов на видео. К объекту недвижимости прилагаются терраса и сад.

Историк моды Васильев показал квартиру в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщается, квартира оформлена в светлых тонах, там несколько зеркальных стен и множество стильных кованых изделий. На стенах картины, в том числе – портрет самого хозяина, - рассказывает Экспресс Газета.

63-летний искусствовед признается, что очарован Турцией. Ему импонирует отношение местных жителей к животным, нравится еда, чрезвычайно подходит мягкий средиземноморский климат.

Александр Васильев, историк моды и ведущий телешоу «Модный приговор», сообщил, что съемки новых эпизодов программы остановлены из-за закрытия в РФ модных магазинов с нарядами из других стран. По словам Васильева, программу не закрыли. Есть много выпусков, которые еще не видели зрители.

Шоу-бизнес,Александр Васильев,
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