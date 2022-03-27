Историк моды Васильев показал квартиру в Турции

Относительно недавно телеведущий Александр Васильев обзавелся квартирой в Турции, которую, наконец, показал публике. Это «трешка» площадью около 100 квадратных метров в Аланье (провинция Анталия). Для канала «Неизвестный Париж с Игорем Франком» на YouTube Васильев снял интерьеры своих апартаментов на видео. К объекту недвижимости прилагаются терраса и сад.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщается, квартира оформлена в светлых тонах, там несколько зеркальных стен и множество стильных кованых изделий. На стенах картины, в том числе – портрет самого хозяина, - рассказывает Экспресс Газета.

63-летний искусствовед признается, что очарован Турцией. Ему импонирует отношение местных жителей к животным, нравится еда, чрезвычайно подходит мягкий средиземноморский климат.