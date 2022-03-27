Продюсер раскрыл заработки Урганта

Скандальный журналист Отар Кушанашвили недавно заявил о том, что российский ведущий шоу «Вечерний Ургант» уже заработал столько, что хватит для «внуков, правнуков, правнуков правнуков», и поэтому может совершенно не заботиться о хлебе насущном.

Эту информацию конкретизировал продюсер Сергей Лавров , который озвучил суммы гонораров телеведущего. Однако Лавров считает, что устремления артиста – а он считает Ивана Урганта талантливым артистом – не ограничиваются только зарабатыванием денег. Мастер сцены должен самореализовываться. Об этом пишет Экспресс Газета.

«Ваня Ургант, получая на Первом канале огромные суммы и на корпоративах по 50 тысяч евро, заработал столько много денег, что можно никогда не возвращаться к работе. При этом он талантливый артист, а артист не может жить без сцены, он сгорает», - сообщил Лавров.

После 24 февраля многие российские селебрити покинули Россию. Среди них был в том числе Иван Ургант с семьей. И хотя он предупредил, что уезжает всего лишь в отпуск, ему не поверили. Однако с Ургантом все получилось, как он и обещал. Отец телеведущего, Андрей Ургант, в субботу, 26 марта, рассказал, что сам он никуда не уезжает, а его сын уже вернулся в Москву.