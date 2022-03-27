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27 минут назад

Минкульт Украины составил санкционный список российских звезд

Ирина Лебедева

Минкульт Украины составил санкционный список российских артистов и журналистов, к которым за поддержку спецоперации России будут применены некие санкции. Какие именно – там не раскрывается. Список уже получил одобрение Правительства Украины и теперь ждет согласования в Совете национальной безопасности и у президента Владимира Зеленского.

Минкульт Украины составил санкционный список российских звезд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Документ объединил певцов и музыкантов Николая Баскова, Диму Билана, Полину Гагарину, Олега Газманова, Ларису Долину, Сергея Жукова, Григория Лепса, Николая Расторгуева и Тимура Юнусова с актерами Дмитрием Харатьяном, Владимиром Машковым, Маратом Башаровым, Яной Поплавской и Дмитрием Певцовым. Также там указан режиссер Никита Михалков.

Ранее украинские власти убрали певицу Светлану Лободу из «черного списка» знаменитостей, которым запрещено выступать в стране. Решение о снятии ограничений, скорее всего, было принято после новостей о том, что певица занимается волонтерством — в соцсетях артистка показала ролик, на котором без макияжа прошлась по супермаркету и купила товары для отправки в качестве гуманитарной помощи на Украину.

Шоу-бизнес,Олег Газманов,Тимати,Владимир Зеленский,Яна Поплавская,Дмитрий Харатьян,Лариса Долина,Дмитрий Певцов,Светлана Лобода,Сергей Жуков,Николай Расторгуев,Дима Билан,Григорий Лепс,Полина Гагарина,Николай Басков,Владимир Машков,Никита Михалков,Правительство Украины,
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