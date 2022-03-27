Минкульт Украины составил санкционный список российских звезд

Минкульт Украины составил санкционный список российских артистов и журналистов, к которым за поддержку спецоперации России будут применены некие санкции. Какие именно – там не раскрывается. Список уже получил одобрение Правительства Украины и теперь ждет согласования в Совете национальной безопасности и у президента Владимира Зеленского .

Ранее украинские власти убрали певицу Светлану Лободу из «черного списка» знаменитостей, которым запрещено выступать в стране. Решение о снятии ограничений, скорее всего, было принято после новостей о том, что певица занимается волонтерством — в соцсетях артистка показала ролик, на котором без макияжа прошлась по супермаркету и купила товары для отправки в качестве гуманитарной помощи на Украину.