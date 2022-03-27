Малахов запускает новое шоу

Известный телеведущий Андрей Малахов сегодня начнет вести новую передачу «Песни от всей души» на канале «Россия 1». Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Продолжительность программы составит два часа, она стартует в воскресенье, 27 марта. Известно, что в ней не будет скандалов и глянцевых звезд. Гостями студии станут талантливые самородки, которые популярны в народе. Они будут петь и танцевать, а также рассказывать о жизни в разных регионах страны.
По формату шоу похоже на субботний проект «Привет, Андрей».
В конце февраля стало известно, что «Россия 1» переносит ток-шоу под названием «Малахов» в связи с общественно-политической ситуацией.
Ранее помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с киевским режимом Владимир Мединский призвал уменьшить число развлекательных передач на российском телевидении.
«Давайте все-таки поменьше развлекательных передач. Это как-то выглядит довольно нелепо в наше время», — высказался Мединский.