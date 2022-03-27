Малахов запускает новое шоу

Продолжительность программы составит два часа, она стартует в воскресенье, 27 марта. Известно, что в ней не будет скандалов и глянцевых звезд. Гостями студии станут талантливые самородки, которые популярны в народе. Они будут петь и танцевать, а также рассказывать о жизни в разных регионах страны.