Гузеева показала портрет похитителя ее сердца

«Какое счастье, что есть такой день — Прощеное воскресенье. Я обижала. Меня обижали. Такая жизнь. Есть несколько случаев, за которые мне особенно стыдно: в каком-то безумном ажиотаже, какой-то идиотской экзальтации, я могла наотмашь. Я все помню. Мне очень стыдно. Это со мной навсегда. Сегодня я прошу простить меня всех, кого вольно или невольно обидела. Простите», — написала актриса.