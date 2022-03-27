Гузеева показала портрет похитителя ее сердца

Лариса Гузеева удивила подписчиков своего Телеграм-канала трогательным признанием. Резкая на язык актриса предстала перед публикой совсем иным человеком. Она выложила фотографию забавной рыжей собачки и написала:
«Эта Жужа украла у меня сердце».
Милый песик собрал большое количество лайков и восторженных отзывов. Поклонники радуются, что у их любимой телеведущей появился такой симпатичный маленький друг. Теперь Ларисе будет легче пережить приостановку выхода в эфир новых выпусков шоу «Давай поженимся!».
Ранее Лариса Гузеева публично покаялась в Прощеное воскресенье. Пост с извинениями она опубликовала в своем микроблоге.
«Какое счастье, что есть такой день — Прощеное воскресенье. Я обижала. Меня обижали. Такая жизнь. Есть несколько случаев, за которые мне особенно стыдно: в каком-то безумном ажиотаже, какой-то идиотской экзальтации, я могла наотмашь. Я все помню. Мне очень стыдно. Это со мной навсегда. Сегодня я прошу простить меня всех, кого вольно или невольно обидела. Простите», — написала актриса.