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30 минут назад

Гузеева показала портрет похитителя ее сердца

Ирина Лебедева

Лариса Гузеева удивила подписчиков своего Телеграм-канала трогательным признанием. Резкая на язык актриса предстала перед публикой совсем иным человеком. Она выложила фотографию забавной рыжей собачки и написала:

Гузеева показала портрет похитителя ее сердца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Эта Жужа украла у меня сердце».

Тг-канал

Милый песик собрал большое количество лайков и восторженных отзывов. Поклонники радуются, что у их любимой телеведущей появился такой симпатичный маленький друг. Теперь Ларисе будет легче пережить приостановку выхода в эфир новых выпусков шоу «Давай поженимся!».

Ранее Лариса Гузеева публично покаялась в Прощеное воскресенье. Пост с извинениями она опубликовала в своем микроблоге.

«Какое счастье, что есть такой день — Прощеное воскресенье. Я обижала. Меня обижали. Такая жизнь. Есть несколько случаев, за которые мне особенно стыдно: в каком-то безумном ажиотаже, какой-то идиотской экзальтации, я могла наотмашь. Я все помню. Мне очень стыдно. Это со мной навсегда. Сегодня я прошу простить меня всех, кого вольно или невольно обидела. Простите», — написала актриса.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
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