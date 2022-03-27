Литвинова заинтриговала поклонников нестандартной фотографией

Рената Литвинова, которая сейчас путешествует по Европе, понемногу выкладывает в своем Телеграм-канале самые разные фотографии с лаконичными подписями. Накануне актриса не отказала себе в удовольствии немного похулиганить – разместила снимок фрагмента собственной голени в черных сильно заштопанных колготках.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Моя нога», - сообщила звезда, предоставив подписчикам додумывать сюжетную линию.

Под фотографией - почти сотня комментариев. Фолловеры стараются угадать – что же все-таки скрыто за кадром, что имела в виду Рената. К единому мнению они не пришли.

Тг-канал

«Тот случай, когда в заштопанных колготках ищешь высокую моду», «Интриганка!», «Похоже на карабкающегося человека», «Креативненько, Вам все можно, Вы Фея», «Эта вышивка на колготках несет какой-то смысл?», «Никто не увидел инициалы LR?».

Актриса Рената Литвинова в социальных сетях принесла свои извинения за отмену спектакля «Звезда вашего периода», который должен был состояться в Петербурге. Литвинова должна была участвовать в гастролях МХТ им. Чехова, однако позднее театр объявил о замене.