Омаров назвал причину возвращения Урганта в Россию

Много шума наделал отъезд из России телеведущего Ивана Урганта. И, хотя Иван уверял публику, что всего лишь отправился в отпуск, а вовсе не уехал из страны навсегда, далеко не все ему тогда верили.
И вот накануне отец Ивана Андрей Ургант объявил журналистам, что сын с семьей уже вернулся в Россию, пишет Экспресс Газета.
Бывший супруг Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров, который в последнее время стал активным блогером, сообщил, что возвращение Урганта – это очень хороший знак. По мнению Омарова, Иван имеет множество знакомств и многое знает о реальном положении дел в стране.
«Уверен парень в теме и в плохое бы он не вернулся. Значит, все будет хорошо», - сообщил Омаров.
Ранее в СМИ появились сообщения, что шоу «Вечерний Ургант» заменит другая программа, ведущим которой станет Мартиросян, но информация не подтвердилась.
Шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с 25 февраля.