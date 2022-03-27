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18 минут назад

«Парень в теме»: Омаров озвучил причину возвращения Урганта

Ирина Лебедева

Много шума наделал отъезд из России телеведущего Ивана Урганта. И, хотя Иван уверял публику, что всего лишь отправился в отпуск, а вовсе не уехал из страны навсегда, далеко не все ему тогда верили.

Омаров назвал причину возвращения Урганта в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

И вот накануне отец Ивана Андрей Ургант объявил журналистам, что сын с семьей уже вернулся в Россию, пишет Экспресс Газета.

Бывший супруг Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров, который в последнее время стал активным блогером, сообщил, что возвращение Урганта – это очень хороший знак. По мнению Омарова, Иван имеет множество знакомств и многое знает о реальном положении дел в стране.

«Уверен парень в теме и в плохое бы он не вернулся. Значит, все будет хорошо», - сообщил Омаров.

Ранее в СМИ появились сообщения, что шоу «Вечерний Ургант» заменит другая программа, ведущим которой станет Мартиросян, но информация не подтвердилась.

Шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с 25 февраля.

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