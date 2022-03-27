«Я хочу домой!» Улетевшая на Шри-Ланку Айза не может попасть в Россию

Некоторое время назад экс-супруга рэпера Гуфа Айза улетела на Шри-Ланку с желанием отсидеться в тихом уголке. Сыновей она забрала с собой. Однако действительность заставила девушку снять розовые очки. Сейчас Айза рвется обратно в Россию, однако, как пишет 5 Канал, нет возможности – не хватает денег на обратный путь. О своих злоключениях Айза рассказала в микроблоге.
«Еды нет, бензина нет, газа нет, электричества нет. Я хочу домой!» — пожаловалась она.
На Шри-Ланке начался кризис и жизнь усложнилась. Билет на самолет же, причем экономкласса, стоит 800 тысяч рублей…
«Что изменилось в моей жизни? Все. Все мои страхи вышли на поверхность. Я точно знаю, что не смогу обеспечить стабильность для детей. Живу от одной панической атаки до другой. Чувствую себя плохим человеком, обманутым, маленьким и бессильным, который ничего не может изменить», - сообщила девушка.
Ранее уехавшая из России блогер пожаловалась, что ее бизнес разрушен. В соцсети она рассказала, что из-за европейского кризиса все проекты пошли «коту под хвост».