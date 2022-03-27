«Я хочу домой!» Улетевшая на Шри-Ланку Айза не может попасть в Россию

Некоторое время назад экс-супруга рэпера Гуфа Айза улетела на Шри-Ланку с желанием отсидеться в тихом уголке. Сыновей она забрала с собой. Однако действительность заставила девушку снять розовые очки. Сейчас Айза рвется обратно в Россию, однако, как пишет 5 Канал, нет возможности – не хватает денег на обратный путь. О своих злоключениях Айза рассказала в микроблоге.