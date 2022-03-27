В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
20 минут назад

«Я хочу домой!» Улетевшая на Шри-Ланку Айза не может попасть в Россию

Ирина Лебедева

Некоторое время назад экс-супруга рэпера Гуфа Айза улетела на Шри-Ланку с желанием отсидеться в тихом уголке. Сыновей она забрала с собой. Однако действительность заставила девушку снять розовые очки. Сейчас Айза рвется обратно в Россию, однако, как пишет 5 Канал, нет возможности – не хватает денег на обратный путь. О своих злоключениях Айза рассказала в микроблоге.

«Я хочу домой!» Улетевшая на Шри-Ланку Айза не может попасть в Россию
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Еды нет, бензина нет, газа нет, электричества нет. Я хочу домой!» — пожаловалась она.

На Шри-Ланке начался кризис и жизнь усложнилась. Билет на самолет же, причем экономкласса, стоит 800 тысяч рублей…

«Что изменилось в моей жизни? Все. Все мои страхи вышли на поверхность. Я точно знаю, что не смогу обеспечить стабильность для детей. Живу от одной панической атаки до другой. Чувствую себя плохим человеком, обманутым, маленьким и бессильным, который ничего не может изменить», - сообщила девушка.

Ранее уехавшая из России блогер пожаловалась, что ее бизнес разрушен. В соцсети она рассказала, что из-за европейского кризиса все проекты пошли «коту под хвост».

Шоу-бизнес,Гуф,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители