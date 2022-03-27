Малахов выйдет в эфир с новым проектом

В воскресенье, 27 марта, известный телеведущий Андрей Малахов выйдет в эфир канала «Россия 1» с новым проектом под названием «Песни от всей души». Продолжительность одного выпуска составляет два часа, сообщает «Комсомольская правда».

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Передача носит развлекательный характер. Малахов будет общаться с гостями в студии, а те будут петь и танцевать, а также рассказывать о жизни в разных регионах страны.

По формату шоу похоже на субботний проект «Привет, Андрей». Авторы утверждают, что Малахов соберет талантливых самородков, которые популярны в народе.

В конце февраля стало известно, что «Россия 1» переносит ток-шоу под названием «Малахов» в связи с общественно-политической ситуацией. Незадолго до этого сообщалось, что вместо программы «Прямой эфир» телеведущий хочет запустить новое шоу с обсуждением историй героев.