В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
30 минут назад

Андрей Малахов выйдет в эфир с новым проектом

Lenta.ruLenta.ruиещё 3

В воскресенье, 27 марта, известный телеведущий Андрей Малахов выйдет в эфир канала «Россия 1» с новым проектом под названием «Песни от всей души». Продолжительность одного выпуска составляет два часа, сообщает «Комсомольская правда».

Малахов выйдет в эфир с новым проектом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Передача носит развлекательный характер. Малахов будет общаться с гостями в студии, а те будут петь и танцевать, а также рассказывать о жизни в разных регионах страны.

По формату шоу похоже на субботний проект «Привет, Андрей». Авторы утверждают, что Малахов соберет талантливых самородков, которые популярны в народе.

В конце февраля стало известно, что «Россия 1» переносит ток-шоу под названием «Малахов» в связи с общественно-политической ситуацией. Незадолго до этого сообщалось, что вместо программы «Прямой эфир» телеведущий хочет запустить новое шоу с обсуждением историй героев.

В середине января заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал, что Малахову приходится очень много работать и пить таблетки из-за проблем со здоровьем.

Шоу-бизнес,Станислав Садальский,Андрей Малахов,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители