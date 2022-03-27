«Просто не успели»: друг прокомментировал ситуацию с Николаевым

«Проблема есть, и она сейчас решается, медикаментозно это все выравнивается. Просто не успели. У него бывает такая «фигня» - была года три назад, все это лечится. Не могу сказать, что он дебошир – он прекрасный человек. Но проблемы бывают у всех – у кого-то алкоголь, кто-то любит кутить, гулять…»