«Просто не успели»: друг прокомментировал ситуацию с Николаевым

Валерий Николаев вернулся домой после пребывания в психиатрической больнице и отбытия положенного наказания за вождения в нетрезвом виде и без прав. Сейчас он вместе с женой и сыном дома. Его супруга и друзья надеются, что больше подобных срывов никогда не случится. Хотя проблема еще полностью не ушла, - пишет «Комсомольская Правда».
Тарас Кияшко, тренер по боксу, и друг Николаева в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» рассказал:
«Проблема есть, и она сейчас решается, медикаментозно это все выравнивается. Просто не успели. У него бывает такая «фигня» - была года три назад, все это лечится. Не могу сказать, что он дебошир – он прекрасный человек. Но проблемы бывают у всех – у кого-то алкоголь, кто-то любит кутить, гулять…»
В данной ситуации главное - вовремя заметить признаки обострения болезни и обратиться к медикам. На этот раз близкие Валерия просто не успели. Для психики актера чрезвычайно опасны стрессы и возвращение к алкогольной зависимости.
Как сообщил адвокат семьи Валерия, его жена Эльмира Земскова может инициировать признание частичной недееспособности актера. В этом случае Валерий больше не сможет брать кредиты, а финансами семьи будет распоряжаться супруга.