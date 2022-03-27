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56 минут назад

«Просто не успели»: друг прокомментировал ситуацию с Николаевым

Ирина Лебедева

Валерий Николаев вернулся домой после пребывания в психиатрической больнице и отбытия положенного наказания за вождения в нетрезвом виде и без прав. Сейчас он вместе с женой и сыном дома. Его супруга и друзья надеются, что больше подобных срывов никогда не случится. Хотя проблема еще полностью не ушла, - пишет «Комсомольская Правда».

«Просто не успели»: друг прокомментировал ситуацию с Николаевым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тарас Кияшко, тренер по боксу, и друг Николаева в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» рассказал:

«Проблема есть, и она сейчас решается, медикаментозно это все выравнивается. Просто не успели. У него бывает такая «фигня» - была года три назад, все это лечится. Не могу сказать, что он дебошир – он прекрасный человек. Но проблемы бывают у всех – у кого-то алкоголь, кто-то любит кутить, гулять…»

В данной ситуации главное - вовремя заметить признаки обострения болезни и обратиться к медикам. На этот раз близкие Валерия просто не успели. Для психики актера чрезвычайно опасны стрессы и возвращение к алкогольной зависимости.

Как сообщил адвокат семьи Валерия, его жена Эльмира Земскова может инициировать признание частичной недееспособности актера. В этом случае Валерий больше не сможет брать кредиты, а финансами семьи будет распоряжаться супруга.

Шоу-бизнес,Тарас Кияшко,Валерий Николаев,
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