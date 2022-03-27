Звезде «Скорой помощи» Волковой пришлось расстаться с квартирой

Екатерина Волкова в интервью журналистам НТВ призналась, что лишилась отличной квартиры в центре Москвы. По ее словам, сделала это она вполне осознанно – месяц назад она стала бабушкой, и приняла решение отдать апартаменты старшей дочери и ее семье.
Ее старшая дочь Валерия ранее постоянно проживала в Германии. Там она окончила университет, работала психотерапевтом, снимала квартиру вместе со своим другом. Однако появление ребенка помогло девушке сделать переоценку ценностей. Она решила вернуться на Родину.
«Она сказала, что хочет жить в России. Все познается в сравнении», - сообщила актриса.
Звездная мама присутствовала при родах дочери. Когда Екатерина впервые взяла малыша на руки, то не смогла сдержать слез, - сообщает Экспресс Газета.
«Я просто рыдала, когда это случилось. Я присутствовала на родах. Так как я очень часто играю в медицинских сериалах, меня очень тепло приняли в роддоме и завели в родовую. И я весь процесс этот наблюдала, помогала. Конечно, мне кажется, легче самой четвертого родить, чем видеть, как это тяжело», — вспоминает Волкова.
Сама Екатерина Волкова была замужем трижды. От первого мужа Алексея актриса родила старшую дочь Валерию. По словам Екатерины, в этом браке она столкнулась с домашним насилием, из-за чего пара рассталась.
Вторые отношения звезды с продюсером Сергеем Члиянцем распались из-за непреодолимых разногласий. От третьего мужа, писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова, звезда родила сына Богдана и дочь Александру. Супруги развелись в 2008 году.