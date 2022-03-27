Звезде «Скорой помощи» Волковой пришлось расстаться с квартирой

«Я просто рыдала, когда это случилось. Я присутствовала на родах. Так как я очень часто играю в медицинских сериалах, меня очень тепло приняли в роддоме и завели в родовую. И я весь процесс этот наблюдала, помогала. Конечно, мне кажется, легче самой четвертого родить, чем видеть, как это тяжело», — вспоминает Волкова.