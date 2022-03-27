Брежнева ответила на слухи о своих концертах в России

Ранее Сергей Сметанин, концертный директор певицы сообщал, что якобы принял заказ от некоего олигарха и певица готова к персональному выступлению – за большие, конечно, деньги. Эта тема стала широко обсуждаться в СМИ и социальных сетях. Судя по всему, информация об этом дошла и до самой Брежневой, поскольку она вышла на связь с публикой и опровергла эти слухи, - пишет портал slovodel.