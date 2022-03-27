Собчак рассказала о неожиданном прошлом Максима Галкина

Ксения Собчак рассказала о неожиданном факте из истории семьи Максима Галкина. Оказывается, отец юмориста был депутатом Госдумы второго созыва, написала телеведущая в своём Telegram-канале.

Отцу Галкина, по словам Собчак, достался мандат убитого в 1998 году Льва Рохлина.

Отец Галкина — Александр Александрович — в течение полутора лет был депутатом Государственной думы второго созыва. Ему достался мандат Льва Рохлина, убитого в июле 1998 года. Прикольно. А Максим как-то никогда про это не говорил, — написала экс-кандидат в президенты России.

В начале марта Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачёвой и детьми уехал из России. По слухам, они сейчас находятся в Израиле и неизвестно, когда вернутся. Там же уже несколько недель живёт и Ксения Собчак.