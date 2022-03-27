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37 минут назад

Собчак рассказала о неожиданном прошлом Максима Галкина

News.ruNews.ru

Ксения Собчак рассказала о неожиданном факте из истории семьи Максима Галкина. Оказывается, отец юмориста был депутатом Госдумы второго созыва, написала телеведущая в своём Telegram-канале.

Собчак рассказала о неожиданном прошлом Максима Галкина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отцу Галкина, по словам Собчак, достался мандат убитого в 1998 году Льва Рохлина.

Отец Галкина — Александр Александрович — в течение полутора лет был депутатом Государственной думы второго созыва. Ему достался мандат Льва Рохлина, убитого в июле 1998 года. Прикольно. А Максим как-то никогда про это не говорил, — написала экс-кандидат в президенты России.

В начале марта Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачёвой и детьми уехал из России. По слухам, они сейчас находятся в Израиле и неизвестно, когда вернутся. Там же уже несколько недель живёт и Ксения Собчак.

Ранее глава комиссии сейма по национальной безопасности Марис Кучинскис заявил, что Латвия готова принять российского телеведущего Максима Галкина, выступившего против военной операции на Украине. При этом в Латвию едут и те, кто находится под санкциями, отметил он.

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