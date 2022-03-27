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58 минут назад

Раскрыта стоимость выступления Веры Брежневой у российского олигарха

МослентаМослента

Стоимость выступления певицы Веры Брежневой на закрытом мероприятии российского олигарха составит около 4,2 миллиона рублей. Такую информацию получил телеканал РЕН ТВ в разговоре с концертным директором артистки Сергеем Сметаниным.

Раскрыта стоимость выступления Веры Брежневой у российского олигарха
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.comKomsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Съемочная группа «Известий» обратилась к Сметанину под видом потенциального клиента. Он сообщил, что предполагаемая дата выступления свободна.

«У нас есть вариант состава уменьшенного — где-то пять-шесть музыкантов на сцене с ней (Брежневой). У нас часть коллектива есть украинская, часть российская, и она в Москве. И мы пока не понимаем, как быть с вылетами», — раскрыл подробности концертный директор.

Он согласился снизить сумму гонорара с 50 тысяч евро до 40 тысяч евро за выступление с учетом нынешнего курса валют. В рублях это более четырех миллионов.

Ранее Брежнева подтвердила свой отъезд из России и сообщила, что уже почти месяц находится в Италии, где работает волонтером в пункте гуманитарной помощи. Таким образом артистка опровергла слухи о том, что она якобы оправилась в Польшу.

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