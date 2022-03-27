Раскрыта стоимость выступления Веры Брежневой у российского олигарха

«У нас есть вариант состава уменьшенного — где-то пять-шесть музыкантов на сцене с ней (Брежневой). У нас часть коллектива есть украинская, часть российская, и она в Москве. И мы пока не понимаем, как быть с вылетами», — раскрыл подробности концертный директор.