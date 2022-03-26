«Займитесь своими делами»: Поплавская прокомментировала скандал с Ургантом

Представители отечественного шоу-бизнеса продолжают обсуждать действия ведущего Первого канала Ивана Урганта. Иван не появляется в эфире Первого канала вот уже несколько недель, он покинул Родину еще в конце февраля.

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Яну Поплавскую возмущают люди, распускающие всяческие сплетни и разжигающие ненависть. Ранее Отар Кушанашвили призвал всех сплетников «жить своей жизнью», уточнив, что самому ведущему «Вечернего Урганта» плевать на всех критиков. Яна, хотя и предположила, что журналист сделал свое заявление в нетрезвом виде, но в целом с ним согласилась, сообщает Экспресс газета.

«Очень правильно Отар Кушанашвили сказал. Поддатый он был или не поддатый. Мне кажется, что поддатый. Он орал на том видео: „Послушайте, люди. Зачем вам Ургант? Почему он вас интересует?“ Займитесь своими делами», - эмоционально высказалась Поплавская.

Актриса подчеркнула, что и сама постоянно сталкивается со сплетниками и псевдожурналистами, которые «публикуют всякую чушь». Яна назвала таких работников прессы «желтыми навозными жуками».

«Лучше займитесь делом. Сейчас нелегкое время для всех людей. Психологически очень тяжело. А это ведь стравливание. Хотят, чтобы злоба и ненависть полыхала», - резюмировала Яна Евгеньевна.