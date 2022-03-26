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22 минуты назад

Покинувшая РФ Вера Брежнева пообещала скидки на свои концерты

Ura.RuUra.Ru

Покинувшая РФ певица Вера Брежнева готова выступать на вечеринках в России. Как заявил ее директор Сергей Сметанин, гонорар артистки и ее команды составляет 50 тысяч евро, но сейчас она готова сделать скидку.

Покинувшая Россию Брежнева пообещала скидки на концерты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас часть коллектива есть украинская, часть российская, и она в Москве. И мы пока не понимаем, как быть с вылетами. <…> По гонорару я могу сейчас срезаться. Обычно наш гонорар, за который мы работали, это 50 тысяч евро, но сейчас мы можем сделать 40 на руки», — поделился с Пятым каналом директор Брежневой Сергей Сметанин.

Не в Польше: Брежнева раскрыла свое реальное местонахождение

Он уточнил, что выступление певицы на закрытой вечеринки может быть сокращено. А заявленную сумму в евро можно перевести в рубли с учетом текущего курса. По данным Пятого канала, сейчас все члены команды Брежневой находятся в разных странах. Сама певица уехала в Италию. Ранее была информация, что Брежнева улетела в Польшу работать волонтером.

После начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины страну покинули многие отечественные и украинские звезды. В Кремле на это ответили, что Россия богата на таланты и отъезд одной из звезд не нужно драматизировать.

Шоу-бизнес,Вера Брежнева,Сергей Сметанин,
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