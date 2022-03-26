Покинувшая Россию Брежнева пообещала скидки на концерты

«У нас часть коллектива есть украинская, часть российская, и она в Москве. И мы пока не понимаем, как быть с вылетами. <…> По гонорару я могу сейчас срезаться. Обычно наш гонорар, за который мы работали, это 50 тысяч евро, но сейчас мы можем сделать 40 на руки», — поделился с Пятым каналом директор Брежневой Сергей Сметанин.