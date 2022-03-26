«Все есть»: Боня прилетела в Москву и посетила дорогой супермаркет

«Ребята, все есть. И туалетная бумага, и прокладки, и носки. Что вы тут нам рассказываете, а? В Telegram кидают сообщения, что нет якобы. Магазины пустые, пустые полки в Москве. Вчера только прилетела — ничего не пустое! Цены подняли, но все лежит на месте. Что это была за информация, что нечего взять?» - возмутилась Виктория в социальной сети.