«Все есть»: Боня прилетела в Москву и посетила дорогой супермаркет

Виктория Боня, которая большую часть времени живет в Монако, прилетела в Москву и решила лично проверить наличие товаров на магазинных полках. Телеведущая зашла в дорогой супермаркет в центре столицы и убедилась, что все как было, так и есть. За исключением, разве что, цены – но проблема нехватки средств, очевидно, экс-звезду «Дома - 2» не коснулась.
«Ребята, все есть. И туалетная бумага, и прокладки, и носки. Что вы тут нам рассказываете, а? В Telegram кидают сообщения, что нет якобы. Магазины пустые, пустые полки в Москве. Вчера только прилетела — ничего не пустое! Цены подняли, но все лежит на месте. Что это была за информация, что нечего взять?» - возмутилась Виктория в социальной сети.
Как пишет Экспресс газета, Боня всегда утверждала, что люди должны лучше работать, стремиться к более высокой зарплате. А возмущаться ценами или принимать подачки — это «психология бедного человека».
Боня переехала в Монако с тогдашним возлюбленным Алексом Смерфитом и их общей дочкой Анджелиной в 2013 году. Пара рассталась, но Алекс всегда помогал дочери. А сейчас вообще поползли слухи о том, что Виктория и сын миллиардера Смерфит вновь налаживают отношения.