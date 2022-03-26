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28 минут назад

Болезнь Седоковой развивается по худшему сценарию

Ирина Лебедева

Два года назад Анна Седокова вышла замуж за перспективного молодого спортсмена из Латвии, звезду баскетбола Яниса Тимму. Счастливая Анна приобрела в ипотеку сразу две шикарные квартиры в Москве, платить за которые требовалось 500 тысяч рублей ежемесячно, - информирует «Комсомольская Правда».

Болезнь Седоковой развивается по худшему сценарию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако вскоре ее супруг лишился работы и все проблемы по содержанию немаленькой семьи – трое детей и муж – легли в основном не плечи Анны. Дело закончилось тем, что одну из приобретенных квартир ей пришлось продать.

Кроме того, появились проблемы и во взаимоотношениях с Янисом.

Как следствие сильнейших стрессов, у Седоковой обострилась крапивница. Анна сидит на таблетках, но болезнь развивается по худшему сценарию и лучше ей не становится.

«Выпивая каждый день десятки таблеток, но все равно опухая и покрываясь пятнами до неузнаваемости, я стала чуть меньше верить в любовь и чудо», - пожаловалась артистка.

Артистке часто приходится путешествовать для участия в различных проектах. В связи с этим возникает необходимость найма няни. По словам звезды, это сделать далеко не просто, поскольку многие из проверенных сотрудниц агентств «обнаглели».

«Наглые, ужасные, некомпетентные работники. Предыдущая няня, проработавшая у нас три недели и которой мы заплатили вперед за месяц ожидания, сказала, что хочет зарабатывать на моих детях в три раза больше», пожаловалась Седокова в интервью kp.ru.

По словам певицы, другая няня и вовсе хотела, чтобы ей купили квартиру.

Шоу-бизнес,Анна Седокова,
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