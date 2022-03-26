Жорин рассказал о причинах блокировки счетов в итальянском банке

Сергей Жорин собирается подать в суд на крупный итальянский банк Intesa Sanpaolo,где у него были размещены вклады и имелись счета. Как рассказал сам звездный адвокат, его средства заблокировали только лишь потому, что он – русский, и фамилия на латинице начинается на букву Z. Об этом пишет 5 Канал.
«Примечательно, что никаких объяснений блокировки мне в письменном виде не прислали. Прислали просто уведомление, что все ваши счета и вклады заблокированы. С уважением, ваш банк Intesa», - сообщил журналистам Сергей.
Юрист не смог добиться письменного ответа от представителей банка о причинах блокировки его счетов. Адвокат не состоит ни в каких санкционных списках и не является сотрудником учреждений, находящихся в санкционных списках.
Банковский менеджер, закрепленный за Жориным, на словах объяснил, что есть целых две причины для блокировки.
«На словах мой, так называемый менеджер сообщил мне, что причины две. Они меня повергли в шок. Я бы не поверил, если бы не столкнулся бы с этим сам. Первая причина — я русский. Менеджер мне так и сообщил, Вы гражданин России, поэтому мы к Вам применяем санкции. Вторая причина еще более абсурдная, что моя фамилия в латинской транскрипции имеет букву Z — Zhorin и в ряде стран она вот-вот будет признана незаконной», - возмущен Жорин.
Адвокат уточнил, что не все итальянские банки поступают подобным образом, а с Intesa он теперь встретится в суде.
В Госдуме все увереннее продвигается идея о том, чтобы запретить возвращение в страну тем, кто в период спецоперации поспешил покинуть родину.
«Я надеюсь, что все-таки никакого запрета на возвращение для тех, кто сейчас уехал, не будет. Потому что в данном случае это будет как минимум определенное ограничение, а как максимум - нарушение конституционных прав, в частности права на свободное перемещение. Те или иные граждане, которые уехали, действуют в рамках законодательства, они это сделали в соответствии с законом, который разрешает выезд за границу, и на основании тех документов, которые официально получили на территории РФ (тот же загранпаспорт», - говорит звездный адвокат Сергей Жорин