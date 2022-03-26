Жорин рассказал о причинах блокировки счетов в итальянском банке

«Я надеюсь, что все-таки никакого запрета на возвращение для тех, кто сейчас уехал, не будет. Потому что в данном случае это будет как минимум определенное ограничение, а как максимум - нарушение конституционных прав, в частности права на свободное перемещение. Те или иные граждане, которые уехали, действуют в рамках законодательства, они это сделали в соответствии с законом, который разрешает выезд за границу, и на основании тех документов, которые официально получили на территории РФ (тот же загранпаспорт», - говорит звездный адвокат Сергей Жорин