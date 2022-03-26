«Бессовестные люди»: Пригожин оценил артистов Фадеева

Продюсер Максим Фадеев, который в 2018 году закрыл свой продюсерский центр и решил работать только с артистами, которые сами пишут песни, объявил о возрождении своего лейбла.
Его проект называется MALFA (по начальным буквам английского варианта его имени — Maksim ALeksandrovich FAdeev). Центр был закрыт из-за конфликтов с целым рядом исполнителей, но Максим особо не распространялся о подробностях.
Его коллега продюсер Иосиф Пригожин в эфире МУЗ-ТВ объяснил, почему произошел разрыв отношений. По его мнению, артисты нарушали все возможные правила и вели себя недопустимо.
«Максим Фадеев отказался от всей этой братвы, по-другому назвать их нельзя, потому что они ведут себя как бандиты. Бессовестные люди, вот и все», — заявил он.
Фадеев вернулся к своему проекту на фоне ухода из России нескольких зарубежных компаний. Он уверен, что в условиях освободившейся профессиональной ниши отечественные проекты обречены на успех, - пишет 5 Канал.
Певец Андрей Губин в беседе с «АиФ» признался, что до сих пор не отдал долг продюсеру Максиму Фадееву в €15 тыс. Он уточнил, что не выполнил заказ по написанию песен для участников «Фабрики звезд».Губин отметил, что в 2003 году такая сумма для Фадеева была совсем несущественной, и предположил, что, если бы продюсеру нужны были деньги, он бы попросил вернуть долг. По его мнению, в шоу бизнесе «€15 тыс. — это не долг».