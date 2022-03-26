Стало известно, сколько Волочкова должна государству

Анастасия Волочкова, возможно, в ближайшее время не сможет увезти своего очередного бойфренда на Мальдивы. Дело в том, что эпатажная балерина попала в «черный список» лиц, которых не выпустят за рубеж из-за невыплаченных государству налогов.

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Анастасия задолжала налоговой службе общим счетом 301 тысячу рублей за принадлежащее ей имущество. Это загородный дом, земельный участок, квартиры и автомобили. Как информируют dni.ru, дороже всего обойдутся Волочковой московские апартаменты. За них королеве шпагата следует оплатить 110 тысяч рублей.

Кстати, занимавший в прошлом году первое место в списке должников-звезд Филипп Киркоров, свои долги старательно гасит. За ним числится всего 52 тысячи рублей задолженности. Так что Анастасия Волочкова – на первом месте, за ней – Давид Манукян с 242 тысячами долга.

Российская артистка балета Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками музыкальным видео, которое было снято в прихожей ее особняка.

На кадрах балерина стоит рядом с белым роялем, на котором играет стилист Роман Спектр. Во время проигрывания классической музыки видно, что звезда удивляется мастерству приглашенного гостя.