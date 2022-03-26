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5 минут назад

Рудковскую возмутила цена на бумагу для принтера

Ирина Лебедева

Яна Рудковская в своем Телеграм-канале пожаловалась на непомерно высокие, по ее мнению, цену на бумагу для печати. Накануне она собралась заказать шесть пачек такой бумаги в интернет- магазине и была неприятно поражена ценой.

Рудковскую возмутила цена на бумагу для принтера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Напряженка и ценник! Шесть пачек Sveto Copy сегодня на Ozon я купила за 6049 рублей! Не... ну надо с этим что - то делать, товарищи! Надеюсь, это временное явление...», - возмутилась продюсер.

Надо сказать, что комментаторы не приняли всерьез огорчение хозяйки красивых завтраков. Фолловеры сочли подобные траты для теледивы совершенно незначительными.

«Да и пофиг! Сплошное разочарование, как же Вы без айфона, теперь как же без бумаги (будет другая, стоит потерпеть)!»

Яна Рудковская в инстаграме выложила очередную фотосессию своих знаменитых завтраков. В качестве одного из ингредиентов она упомянула свежие ягоды, поставляемые отечественной фирмой. Телеграм-канал «Только никому» сыронизировал, что в отсутствии иностранных спонсоров рубрике «завтраки» приходится довольствоваться отечественными, поскольку рекламные контракты сына Рудковской и Плющенко якобы закрылись. Рудковская эту информацию опровергла.

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