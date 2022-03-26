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27 минут назад

Рэпер Face удалил свои треки с российских стриминговых платформ

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Российский рэпер Face (настоящее имя — Иван Дремин) удалил свои треки с российских стриминговых платформ. Информация об этом появилась в Telegram-канале.

Рэпер Face удалил свои треки с российских стриминговых платформ
Фото: ТАССТАСС

«Мне тяжело об этом сообщать, но я не имею морального права работать с прогосударственными музыкальными сервисами, учитывая сложившуюся ситуацию», — написал он.

Ранее тетя музыканта сообщила, что Face был вынужден уехать из России.

«К сожалению, Ваня больше не живет в России. Он очень любит Россию и хочет тут жить. Его вынудили покинуть страну», — написала она в своем Facebook-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской), не разъяснив причины отъезда.

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