Рэпер Face удалил свои треки с российских стриминговых платформ

Российский рэпер Face (настоящее имя — Иван Дремин) удалил свои треки с российских стриминговых платформ. Информация об этом появилась в Telegram-канале.
«Мне тяжело об этом сообщать, но я не имею морального права работать с прогосударственными музыкальными сервисами, учитывая сложившуюся ситуацию», — написал он.
Ранее тетя музыканта сообщила, что Face был вынужден уехать из России.
«К сожалению, Ваня больше не живет в России. Он очень любит Россию и хочет тут жить. Его вынудили покинуть страну», — написала она в своем Facebook-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской), не разъяснив причины отъезда.