Рэпер Face удалил свои треки с российских стриминговых платформ

«К сожалению, Ваня больше не живет в России. Он очень любит Россию и хочет тут жить. Его вынудили покинуть страну», — написала она в своем Facebook-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской), не разъяснив причины отъезда.